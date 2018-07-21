Европейские индексы - 20-07-18

МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.98% и составил 12561.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.35% и составил 5398.32 пункта, британский FTSE снизился на 0.07% и составил 7678.79 пункта, а российский RTSI снизился на 0.88% и составил 1114.59 пункта.