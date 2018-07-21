Цены на цветные металлы - 20-07-18

ЛОНДОН, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2025.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.49% и составила 6006.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.40% и составила 2108.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.19% и составила 13285.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.51% и составила 19325.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.86% и составила 2510.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.