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В НЦР МСБ РА назначен новый директор


Новоназначенный директор Национального центра  развития  малого и среднего бизнеса Аршак  Григорян встретился  с  сотрудниками.

«Очень важно, чтобы  мы  работали в духе единой команды. Мы  будем работать в  тесном сотрудничестве  с министерством экономического развития  и инвестиций, с  другими министерствами и ведомствами, международными и местными партнерами», - сказал Григорян.  

Во встрече  приняли участие  замминистра  экономического развития  и инвестиций АкопАвакян, начальник  управления развития  МСБ Корюн Геворкян. «Предприятия МСБ должны почувствовать, что государство слышит их, знает их проблемы  и стоит рядом», - сказал Авакян.

Аршак  Григорян назначен директором Национального центра  развития  малого и среднего бизнеса 18 июля – на заседании совета  попечителей фонда, которое  вел министр экономического развития  и инвестиций АрцвикМинасян.

Об этом Арменпресс сообщили в Фонде «Национальный центр развития  малого и среднего бизнеса».

 

 




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