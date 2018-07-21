В НЦР МСБ РА назначен новый директор

Новоназначенный директор Национального центра развития малого и среднего бизнеса Аршак Григорян встретился с сотрудниками.

«Очень важно, чтобы мы работали в духе единой команды. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с министерством экономического развития и инвестиций, с другими министерствами и ведомствами, международными и местными партнерами», - сказал Григорян.

Во встрече приняли участие замминистра экономического развития и инвестиций АкопАвакян, начальник управления развития МСБ Корюн Геворкян. «Предприятия МСБ должны почувствовать, что государство слышит их, знает их проблемы и стоит рядом», - сказал Авакян.

Аршак Григорян назначен директором Национального центра развития малого и среднего бизнеса 18 июля – на заседании совета попечителей фонда, которое вел министр экономического развития и инвестиций АрцвикМинасян.

Об этом Арменпресс сообщили в Фонде «Национальный центр развития малого и среднего бизнеса».