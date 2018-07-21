Пожар в квартале Мушаван потушен — на месте министр ЧС

20 июня в 14:32 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в квартале Мушаван в Ереване горит покрытый травой участок и домики.

На место выехали 7 боевых расчетов, оперативные группы ЦКУ МЧС, спасательный отряд Центра спасательных работ особого значения.

В работе по тушению участвует и 3 водовоз ООО «Санитек».

Пожар был локализован в 21:12 часов, потушен в 21:49. Сгорело около 50 га и 7 неиспользуемых строений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на месте находились и министр ЧС Рачья Ростомян, замдиректора Спасательной службы генерал-майор Вреж Габриелян, начальник СУ Еревана Арнольд Арутюнян.

Два боевых расчета из ЦКУ МЧ РА проводят дежурство.