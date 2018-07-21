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Пожар в квартале Мушаван потушен — на месте министр ЧС


20 июня в 14:32 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что  в квартале  Мушаван  в Ереване горит покрытый травой участок  и домики.

На место выехали 7  боевых расчетов,  оперативные  группы ЦКУ МЧС, спасательный отряд Центра спасательных работ особого значения.

В работе  по тушению участвует и 3 водовоз ООО «Санитек».

Пожар был локализован в 21:12 часов, потушен в 21:49. Сгорело около 50 га  и 7 неиспользуемых строений. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на месте  находились и министр ЧС Рачья Ростомян, замдиректора Спасательной службы  генерал-майор Вреж Габриелян, начальник  СУ Еревана Арнольд Арутюнян.

Два боевых расчета  из ЦКУ МЧ РА проводят дежурство.

 




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