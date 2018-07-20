Политические силы готовятся к внеочередным выборам в Совет старейшин Еревана

Примерно через две недели после отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна политические силы готовятся к внеочередным выборам, но у них нет кандидатуры на пост мэра.

В беседе с Арменпресс лидер фракции “Выход” в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян сказал, что они до сих пор определяют формат участия в голосовании.

«На данный момент мы обсуждаем, как мы будем участвовать в муниципальных выборах. Список кандидатов и кандидат в мэры не обсуждаются», - сказал Давид Хаджакян.

Член совета правления партии «Гражданский договор» Ален Симонян сказал Арменпресс, что до выборов будут предприняты стратегические шаги.

Член совета Республиканской партии Рубен Тадевосян отметил, что партия не обсуждала вопрос о выборах. «У нас пока нет потенциального кандидата на пост мэра. Мы также не обсуждали вопрос о списках. Когда мы примем решение, оно будет опубликовано», - сказал Тадевосян.

АРФ «Дашнакцутюн» не обсуждал вопрос о выборах. Об этом в беседе с нами сказал Армен Рустамян.

По мнению Иветы Тоноян, партия «Процветающая Армения» будет участвовать отдельно в предстоящих муниципальных выборах. По ее словам, нет четкого решения по этому вопросу, но политическая команда партии готова работать в Совете старейшин Еревана.

Только политическая сила «Еркир Цирани» имеет четкий список кандидатов на муниципальных выборах и кандидата в мэры. Об этом в разговоре с нами заявила лидер партии Заруи Постанджян.

«Мы собираемся участвовать в выборах, и я буду во главе списка», - сказала Постанджян.

Мэр Еревана Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.