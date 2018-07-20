Министр обороны обсудил с представителями Южного округа РФ инцидент в селе Паник

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял представителей Южного округа Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр встретился с заместитель начальника штаба Южного округа РФ, полковника Владимира Стехова и командира 102-й российской военной базы полковника Владимира Елканова. На встрече также присутствовал командующий армяно-российской объединенной группировкой войск, генерал-майор Тигран Парванян.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес.

Также были обсуждены детали недавнего инцидента в деревне Паник в Ширакской области. Полковник Стехов выразил сожаление по поводу инцидента и подтвердил готовность российской военной базы быть более осторожным и последовательным в таких вопросах.

Давид Тоноян призвал обратить особое внимание на формирование отношений с населением в ходе деятельности 102-й военной базы.

Министр обороны также отметил, что он прибудет в Паник 22 июля и примет участие в мероприятиях, направленных на устранение последствий инцидента.