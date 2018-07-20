Бако Саакян встретился с постоянными представителями Арцаха за рубежом

Президент Республики Арцах Бако Саакян 20 июля встретился с руководящим составом центрального аппарата Министерства иностранных дел и постоянными представителями Республики Арцах за рубежом во главе с министром иностранных дел Масисом Маиляном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся внешней политики республики, деятельности дипломатических представительств Арцаха.

Президент Арцаха дал конкретные поручения руководству министерства иностранных дел по решению обсужденных вопросов.

Бако Саакян поздравил весь состав Министерства иностранных дел по случаю 25-летия основания ведомства, пожелав им успехов и всех благ.