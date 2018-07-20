Президент Армении посетил мастерскую художника Минаса Аветисяна

Президент Армении Армен Саркисян 20 июля посетил дом известного художника Минаса Аветисяна, поздравил его вдову, детей и внуков с 90-летием великого художника.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян посмотрел несколько ранних работ Минаса, побеседовал с членами его семьи, послушал их рассказы о Минасе.

Затем президент Саркисян посетил мастерскую художника, где сегодня работает его сын Нарек Аветисян. Президент посмотрел его картины, побеседовал с ним о тенденциях современного армянского искусства.