Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-18

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 июля, курс доллара США вырос на 0.02 драмa и составил 480.62 драм. Курс евро вырос на 2.42 драмa и составил 560.16 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.58 драм. Курс британского фунта вырос на 1.08 драмa и составил 625.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 106.60 драмa и составила 18813.94 драм. Цена серебра выросла на 0.01 драмa и составила 238.58 драм. Цена платины сократилась на 184.90 драмa и составила 12330.93 драм.