Предстоящие на 21 июля мероприятия
17:50, Июль 20, 2018
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- 19:47 Директор Службы национальной безопасности Армении принял посла Японии
- 18:41 Президент Армении посетил мастерскую художника Минаса Аветисяна
- 18:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-18
- 18:20 Азиатские индексы - 20-07-18
- 17:50 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 17:34 После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье
- 17:18 Президент Армении встретился с прибывшими по программе AGBU в Ереван молодыми людьми
- 17:12 Президент Армении поздравил короля Филиппа по случаю Национального праздника Королевства Бельгия
- 16:48 Меркель подчеркнула готовность сохранять отношения с США
- 16:36 Президент Республики Арцах принял члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана
- 16:05 Каждодневные данные о коррупции вызывают шок, я отказываюсь верить: Никол Пашинян
- 16:02 Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации о загрязнении окружающей среды
- 15:52 Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 15:24 Пал один из амурских тигров Ереванского зоопарка
- 15:15 Трамп: США готовы обложить пошлинами весь объем импорта из Китая в случае ответных шагов
- 15:05 Трамп заявил, что следующая встреча с Путиным прорабатывается
- 14:53 Советника Макрона уволят из-за нападения на людей во время первомайской манифестации
- 14:48 Никол Пашинян отметил важность уточнения обязательств в рамках ОДКБ
- 14:41 Уровень злоупотреблений настолько велик, что правоохранительные органы обессилели: Никол Пашинян
- 14:36 Установлена личность человека, пытавшегося осуществить сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней
- 14:30 Повышение уровня воды в озере улучшир состояние национального парка «Севан»ve
- 14:19 Армения ведет активные переговоры по поиску альтернатив Верхнему Ларсу
- 14:14 Пашинян считает разговор с Тер-Петросяном продуктивным и не исключает возможности встречи с другими экс-президентами
- 14:09 Правительство в отпуск не уйдет
- 14:01 Россия имеет возможность не допустить войны в регионе: Пашинян
- 13:57 Парламент Японии отклонил резолюцию о недоверии правительству Синдзо Абэ
- 13:43 Я ни к чему не призывал Тарона Маргаряна: Никол Пашинян
- 13:36 Розыгрыш пранкеров, говоривших от его имени, Пашинян считает попыткой уточнить информацию
- 13:30 Пашинян исключил решение карабахского вопроса без участия народа Арцаха
- 13:14 Никол Пашинян заявил о намерении пойти на шаги по сокращению полномочий премьер- министра
- 12:57 Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил резкие перемены во внешней политике Армении
- 12:52 Борьба с коррупцией не остановится, даже если встретит на пути кого-то из моей семьи: премьер-министр Армении Никол Пашинян
- 12:41 Произошедшее в Армении было сменой стиля работы, государственных и национальных амбиций, и кадры должны работать в новых условиях
- 12:39 Производство оборудования из нержавеющей стали будет конкурентоспособным на мировом рынке
- 12:37 Президент Армении Армен Саркисян принял участников конференции «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности»
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