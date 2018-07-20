Президент Армении встретился с прибывшими по программе AGBU в Ереван молодыми людьми

Студентов, которые прибыли в Армению в рамках Летней стажировки AGBU и программы «Музыкальная Армения», принял президент Армении Армен Саркисян.

Как сообщает Арменпресс, студенты задали вопросы президенту по различным темам.

«Я здесь, чтобы увидеть моих родственников. Я так привязан к этой стране, что надеюсь много раз сюда приехать», - сказала Людмила Авагян, молодая женщина из Вирджинии, США, у которой есть родственники, живущие в Армении.

Поскольку это первый визит в Армению для многих молодых людей, некоторые из них сказали, что это также хороший шанс открыть для себя культуру, историю и людей своей родины.

Студенты задавали президенту различные вопросы, начиная от политической ситуации и заканчивая отношениями с соседними странами. Саркисян отметил, что изменения в Армении будут непрерывными.

«У нас была великая революция, но в то же время мы уважаем ранее установленные международные обязательства. Любое изменение приносит новые идеи, новые планы», - сказал Саркисян.