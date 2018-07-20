Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сирийского урегулирования. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении Кремля.

Премьер Израиля 11 июля встретился с главой российского государства в Москве и охарактеризовал этот контакт как "очень важный". Нетаньяху при этом заявил Путину, что еврейское государство выступает против любого присутствия Ирана в Сирии. В целом же, по его мнению, российско-израильские переговоры дают возможность повысить безопасность и уровень доверия в ближневосточном регионе.

17 июля президент США Дональд Трамп на рабочей встрече с членами Конгресса сообщил, что Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, затрагивающих Сирию и обеспечение безопасности еврейского государства.