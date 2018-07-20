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Пал один из амурских тигров Ереванского зоопарка


Пал один из амурских тигров Ереванского зоопарка, по кличке «Нобель». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ереванского зоопарка.

 «Нобель родился в Калининградском зоопарке в 2001 году, 25-го августа. Через месяц престарелому самцу исполнилось бы 17 лет. Отец Нобеля – Виллис, Мать – Пурда, его племенной номер – 4652.»,- сказано в сообщении пресс-службы Ереванского зоопарка.

В дикой природе тигры живут примерно 15 лет, в неволе – случалось и до 25 лет. Нобеля привезли в Ереван 9-го мая 2005 года.

Смерть животного наступила 20-го июля, около полудня, смотритель увидел его тело, неподвижно лежащее в вольере.

Труп доставлен в клинику зоопарка, препараты, полученные в результате вскрытия, направлены на экспертизу. По предварительным данным, амурский тигр пал по старости.


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