Никол Пашинян отметил важность уточнения обязательств в рамках ОДКБ

Никол Пашинян перешел к теме ОДКБ после вопроса о белорусском оружии, в частности, РСЗО "Полонез", которые были проданы Азербайджану. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что говорил об этом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Пашинян не сказал, какова была реакция Лукашенко, но отметил, что сам говорил прямо, открыто, честно.

"Этот разговор продолжится, он останется в нашей повестке, мы будем к нему возвращаться по всем удобным поводам. Он ведется, в том числе, удаленно", — сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения может улучшить ОДКБ как структуру. Для этого нужно, чтобы участники этой организации уточнили свои обязательства.

Цель Армении в Организации договора о коллективной безопасности заключается в уточнении обязательств государств-участниц и повышении эффективности этой структуры, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам в пятницу.

Тема продажи вооружений Азербайджану была также затронута на встрече Никола Пашиняна с новоназначенным послом Израиля в Армении — Пашинян сказал, что дипломату были даны поручения.

Что касается непосредственно ОДКБ, членами которой являются и Армения, и Беларусь, Пашинян отметил, что Ереван ставит перед собой цель повысить эффективность этой структуры.

"Давайте (в рамках ОДКБ) уточним взаимные обязательства. Если мы — ОДКБ, значит у вас перед нами обязательства, у нас — перед вами. Давайте уточним эти обязательства и будем их соблюдать", — предложил Никол Пашинян.



По его словам, это позволит повысить эффективность членства Армении в этой структуре, да и в целом повысить эффективность организации.

"Мы постоянно говорим о возможном возобновлении войны. А почему мы должны говорить об этом в отдельно взятом контексте отношений двух стран? Да, я уверен и, думаю, мы все уверены — у России есть все рычаги, чтобы не допустить эскалации в регионе. И я говорю, что я не могу поверить, что стратегический партнер, многовековой друг Россия позволит возобновление войны в регионе. Я не могу верить, что президент Азербайджана осмелится на провокацию без наличия соответствующих геополитических условий", — сказал он.

Никол Пашинян отметил, что этот подход — отражение его убеждений о том, что любые отношения должны быть без темных углов, о чем он говорил после своего недавнего визита в Москву.

"Мы проводим абсолютно открытую искреннюю политику в отношении всех наших партнеров, будь то Россия, Евросоюз, НАТО, ЕС — со всеми. В наших отношениях с кем бы то ни было нет и не может быть подвоха, направленного против кого-то другого. Все должно быть открыто, ясно и прозрачно. Меня даже не интересует, принято так в практике международных отношений или нет, я представляю отношения так", — заявил он.

Тем не менее, заметил он, в Армении должны быть готовы к войне, причем быть готовы всей нацией, поскольку, подчеркнул премьер, у армян нет приоритета более важного, чем безопасность своей страны и своей родины.



С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.