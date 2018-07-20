Установлена личность человека, пытавшегося осуществить сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней

В результате необходимых мер, принятых в рамках расследуемого в следственном управлении СК по Еревану уголовного дела, выяснена личность человека, совершившего посягательство в отношении несовершеннолетнего. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета республики.



Ранее сообщалось, что от гражданина было получено сообщение о том, что 2-го мая текущего года в отношении его несовершеннолетней дочери было совершено посягательство.



В ходе расследования выяснились обстоятельства, имеющие важное значение, место инцидента, а также личность предполагаемого преступника – 31-летнего жителя Еревана.



По сопоставлению полученных доказательств, ему было предъявлено обвинение по пункту 2-му части 3-й статьи 34-139-й (Попытка насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшего (потерпевшей), не достигшего (не достигшей) четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Армении, в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделении СК по Еревану, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летнего ребенка задержан житель Еревана.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, инцидент произошел 13-го июля 2018 года на лестничной площадке 2-го этажа одного из домов 16-го квартала.По факту возбуждено уголовное дело по признакам пункта 2-го части 3-й статьи 139-й (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшего (потерпевшей), не достигшего (не достигшей) четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Армении.В рамках уголовного дела был выяснен ряд обстоятельств, личность подозреваемого, который является 39-летним жителем Еревана.Другие подробности, исходя из интересов ребенка, не разглашаются.