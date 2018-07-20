Повышение уровня воды в озере улучшир состояние национального парка «Севан»ve

Правительство Армении должно отказаться от идеи эксплуатации Амулсарского месторождения и держать в чистоте попадающие в озеро реки, считает главный архитектор национального парка "Севан" Гагик Сухудян.

Один из главных врагов жемчужины Армении, озера Севан — это проект эксплуатации Амулсарского месторождения. Чтобы защитить озеро, правительство должно задействовать проект оздоровления всего бассейна и отказаться от эксплуатации золоторудного месторождения.



Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сказал главный архитектор национального парка "Севан" Гагик Сухудян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность состоянием Севана. Он отметил, что нужно очистить набережную озера от незаконных строений и ограждений. Было обращено внимание на плохую уборку мусора, незаконные строения, качество услуг для туристов и их несоответствие цене, организацию общественных пляжей. Было предложено несколько вариантов благоустройства на побережье Севана, в том числе строительство набережной.

"Необходимо начать проект оздоровления всего бассейна Севана, отказаться от Амулсара, находящегося в его водоразделе. Правительство должно отказаться от этих 75 тонн золота, которые испортят и Севан и Джермук", — сказал Сухудян.



По его словам, существенная проблема — частные пляжи, отсутствие соответствующей инфраструктуры, а также чрезмерное загрязнение рек, впадающих в озеро. Истоки всех 28 рек состоят из чистой питьевой воды, однако до озера они доходят загрязненными, сказал Сухудян. Единственная чистая вода попадает в Севан по тоннелю "Арпа-Севан".

Он подчеркнул, что правительством должен быть также инициирован вопрос повышения уровня Севана. Сегодня его уровень составляет 1900 метров и 25 сантиметров вместо прежнего, исторического уровня 1916 метров.

"Необходимо понять, что Севан может быть использован в интересах бизнеса, только в случае использования воды для продажи", — сказал Сухудян.

Он пояснил, что питьевая вода — наше золото, так как уже через четыре года, в мире могут начаться войны на этой почве. Сухудян также предложил запустить подводный туризм. Дно озера Севан богато разными достопримечательностями.

Пока эксперты бьют тревогу, с 1 июля 2018 года на озере Севан открылся пляжный сезон. Возле Севана действуют 11 общественных пляжей, общая площадь — 32,7 га, при этом нормальная пляжная инфраструктура есть только у трех. В 2011 году количество посетителей пляжей составляло 100 тысяч человек, в 2012 году — 120 тысяч, с 2013 по 2016 годы этот показатель составлял — 150 тысяч.