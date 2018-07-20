Парламент Японии отклонил резолюцию о недоверии правительству Синдзо Абэ

Нижняя палата парламента Японии отклонила в пятницу предложение о вотуме недоверия правительству. Резолюция о выражении вотума недоверия кабинету министров во главе с премьером Синдзо Абэ была ранее внесена шестью оппозиционными партиями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главным аргументом оппозиции, подготовившей резолюцию, стало недовольство действиями правительства во главе с Абэ в свете двух крупных скандалов, продолжающихся уже второй год. "Администрация [Синдзо] Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн", - цитирует агентство Kyodo генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.

В последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов, которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации "Моритомо гакуэн", связанной с женой главы кабмина - Акиэ Абэ.

Второй из них связан с созданием нового ветеринарного училища организацией "Какэ гакуэн", в помощи которому заподозрили лично премьера.