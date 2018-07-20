Розыгрыш пранкеров, говоривших от его имени, Пашинян считает попыткой уточнить информацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что думает о пранкерах, которые звонят еврочиновникам и от его имени приглашают на шашлык.

Пранкеры, представляющиеся премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пытаются уточнить у европейских чиновников информацию о том, насколько они содействовали революционным процессам в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в пятницу на пресс-конференции заявил сам Пашинян, отвечая на вопрос о том, как относится к розыгрышам различных политиков от его имени.

"Я попросил наших дипломатов сообщить европейским партнерам, что я с ними по телефону не говорил. Но, к сожалению, наши партнеры не совсем серьезно к этому отнеслись, думая, что есть проблема прежних властей и новых властей. Они предполагали, что, возможно, дипломаты прежних властей не знают, с кем говорят новые", — отметил Пашинян.

Армянский лидер признал, что в телефонных розыгрышах есть доля юмора, однако отметил, что на этом они не заканчиваются.

"Кроме юмора я вижу стремление уточнить определенную политическую информацию. Думаю, авторы этих разговоров пытаются понять, насколько, скажем, Евросоюз содействовал революционным процессам в Армении. Надеюсь, они уточнили и закончили", — улыбнулся премьер.

Напомним, российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) периодически разыгрывают различных еврочиновников самого высокого ранга, представляясь Николом Пашиняном. Их "жертвами" стали Борис Джонсон, бывший на тот момент главой МИД Великобритании, а также генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Недавно они позвонили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и пригласили его в Ереван, чтобы организовать митинг и приготовить шашлык на площади Республики, — тот согласился.

Кроме того, Лексус и Вован сумели дозвониться до главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая заявила, что Армении нужно избежать "украинского сценария".



С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.