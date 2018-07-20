Пашинян исключил решение карабахского вопроса без участия народа Арцаха

Без участия народа Арцаха окончательное решение карабахской проблемы невозможно. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Кстати, эта формула зафиксирована в позициях глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые отражены в заявлениях либо рабочих документах», – отметил он.

«То есть во всех рабочих документах зафиксировано, что в окончательной стадии урегулирования карабахского конфликта Арцах должен быть полноценно вовлечен в процесс», – указал глава правительства.

«Однако это не означает, что мы не можем вести обсуждений, могут быть обсуждения», – сказал Пашинян, добавив: «На состоявшейся в мае с.г. в Степанакерте пресс-конференции я заявил, что мы готовы вести переговоры. Я готов вести переговоры с президентом Азербайджана. И сейчас это говорим. И есть материал для переговоров. И мы должны полностью ознакомиться с этими материалами, проанализировать, и мы находимся на этом этапе».

«Переговоры сами по себе также полезны», – сказал Пашинян, отметив: «Должна быть сформирована определенная атмосфера доверия, чтобы достичь урегулирования проблемы. Соответственно мы готовы прилагать усилия, чтобы эта атмосфера для урегулирования сформировалась».

«Но, с другой стороны, мы говорим, что для нас неприемлема милитаристская и агрессивная риторика Азербайджана», – подчеркнул он.

"Для нас неприемлема агрессивная милитаристская риторика Азербайджана. Мы периодически заявляем сопредседателям, что готовы к урегулированию, но для этого необходима атмосфера доверия, которую разрушает Азербайджан. Вы не увидите ни одного подобного шага со стороны Армении", — сказал Пашинян.



По его мнению, им есть о чем поговорить, встречи и переговоры будут полезны, но без атмосферы доверия конфликт решить невозможно. Армения готова приложить усилия для этого.

Однако для армянской стороны неприемлемы милитаристские заявления официального Баку

По мнению Пашиняна, создавая напряженную атмосферу в Арцахе, руководство Азербайджана пытается отвлечь внимание народа от существующих в стране проблем, в частности, социально-экономической ситуации и коррупции.



С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.