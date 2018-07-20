До выборов до выборов правительство Армении не пойдет на драматичные шаги. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, на пресс-конференции в правительстве. Никол Пашинян заявил о намерении пойти на шаги по сокращению полномочий премьер-министра. В Армении должен быть только один руководитель, заявил на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он отказаться от суперпремьерской системы.

Пашинян подтвердил, что хочет разгрузить себя от части полномочий. Но баланс сил у правительства должен быть не с президентом страны, а с парламентом. У президента, как и прежде, останутся только церемониальные функции, добавил Пашинян. А полномочия должны быть сосредоточены у парламента и правительства, добавил он.



«Мы сделали все, чтобы не допустить нарушения стабильности государственной системы, и в системе управления мы должны достичь баланса так, чтобы стабильность не была нарушена», – заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, намерен ли он отказаться от полномочий «суперпремьера» и сбалансировать полномочия президента и премьер-министра страны.

По его словам, когда он в свое время говорил, что при этой системе гораздо легче произвести смену власти, чем при прежней системе, многие его обвиняли за это.

«Я также заявлял об этом в качестве кандидата на пост премьер-министра. Мы все должны понимать, что это произойдет не за один день, в противном случае – если это случится за один день либо в ущерб стабильности госсистемы, у нас будут очень серьезные проблемы», – сказал премьер.

Что касается сбалансирования полномочий президента и премьер-министра, Никол Пашинян сказал, что президент Республики Армения, в соответствии с Конституцией РА, осуществляет церемониальные функции, а сбалансирование должно происходить не между полномочиями президента и премьер-министра, а между правительством и Национальным Собранием, поскольку такова логика парламентской системы.

«Если кто-то думает, что у государства могут быть два руководителя, то это будет означать конец этой страны. В Армении не может быть двух глав государства. Сегодня у Армении установлена парламентская система государственного управления, а ответственность и управление государством возложены на премьер-министра», – сказал премьер-министр.

Пашинян при этом отметил: было бы правильно, если бы для института президента были добавлены одна или две протокольные полномочия.

«Я думаю, что до выборов мы не пойдем на драматичные шаги, и считаю, что сегодня у правительства есть мандат на претворение в жизнь всех целей революции. Сегодня необходимо четко констатировать, что ни у одного крыла нет той степени легитимности, которая есть у правительства.

Такова реальность, которая должна быть принята во внимание, и мы чувствуем себя обязанными исполнять мандат народа, в том числе для постепенного превращения суперпремьерской системы в премьерскую. И мы обязательно это сделаем», – подчеркнул он.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.