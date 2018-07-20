Произошедшее в Армении было сменой стиля работы, государственных и национальных амбиций, и кадры должны работать в новых условиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся проводимой правительством РА кадровой политики. В настоящее время протекает период адаптации, и в этот период будут люди, которые смогут приспособиться к ситуации, и люди, которые не смогут этого сделать. Как передает «Арменпресс», об этом сказал на созванной правительством Армении пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам работающих в правительстве людей можно разделить на 3 группы: новые кадры, старые кадры, люди, которые работали и в прежние времена, но сейчас у них изменился статус.

«Мы должны констатировать, что в новой ситуации период адаптации неизбежен, и это касается всех. Эта ситуация нова как для старых, так и для новых кадров, а также для тех, у кого произошли изменения статуса. Важнейшая задача кадровой политики правительства заключалась в том, чтобы без потрясений зафиксировать победу революции», – сказал премьер.

Таким образом, по его словам, в настоящее время протекает период адаптации, и в этот период будут люди, которые смогут приспособиться к ситуации, и люди, которые не смогут этого сделать. «Это неизбежно, потому что то, что произошло в Армении, – не просто рядовые перемены, а изменение стиля работы, целей, национальных и государственных амбиций, и эта ситуация была предвидена очень небольшой группой людей. Для остальных же это непредсказуемая ситуация», – добавил Пашинян.

Никол Пашинян указал также, что необходимо искать пути для вовлечения лучшего национального потенциала в систему управления.

Лучшие кадры Армении и диаспоры будут привлечены для управления страной.

Для этого в правительстве будет создан так называемый кадровый банк, где будут собирать и изучать личные дела способных экономистов, юристов, финансистов, международников.

Аппарат правительства можно разделить на три группы людей. Первая— это новые назначенцы, вторая — старые кадры, третья — старая гвардия, готовая меняться.

Никто не говорит о том, что старые сотрудники останутся "за бортом". Просто нужно работать по новым правилам: служить не своим "верхам", а своей стране, подчеркнул премьер-министр.





С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.