Президент Армении Армен Саркисян принял участников конференции «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности»

Президент Армении Армен Саркисян принял 20-го июля участников конференции «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности» ведущего научного сотрудника Международного ценгтра безопасности Института международной экономики и международных отношений имени Примакова РАН Станислава Иванова, старшего научного сотрудника Центра по вопросам Центральной Азии и Афганистана МГИМО Леонида Гусева и эксперта фонда Горчакова, фоцента кафедры внешней политики РГГУ Сергея Маркедонова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Двусторонне сотрудничество между Ереваном и Москвой являются важными для обоих государств. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в своём обращении к участникам научной конференции «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности».«Проведение подобных форумов подтверждает намерение двух сторон углублять своё военно-политическое сотрудничество. Наше двустороннее сотрудничество важно как для Еревана, так и для Москвы, причём важно, что стороны не ограничиваются двусторонними форматами», - отметил Саркисян.Вместе с тем президент отметил, что важным в двустороннем сотрудничестве сторон является и фактор того, что стороны не удовлетворяются имеющемся уровнем сотрудничества, и ищут пути для его углубления.Научная конференция «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности» проводится в Ереване центром «The Armenian Interest». Целью конференции является выявление основных проблем двусторонних отношений с целью выработки рекомендаций по их устранению, а также определение возможностей сторон по укреплению политического, экономического и социокультурного диалога между Арменией и Россией.