В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 125 человек

Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале, которое произошло 3 июня, выросло до 125 человек. В то же время после удара стихии до сих пор числятся пропавшими без вести 297 граждан. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство EFE со ссылкой на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred).

Гватемальские эксперты идентифицировали останки еще четырех человек, обнаруженных во время спасательной операции в районе катастрофы. Между тем, еще предстоит опознать еще 236 граждан, тела которых найдены в населенных пунктах, пострадавших от извержения, отметили представители Conred.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, были объявлены непригодными для дальнейшего проживания людей. В результате извержения оказались погребенными под слоем лавы и вулканического пепла 186 домов в поселке Сан-Мигель-Лос-Лотес и еще около 750 - в населенных пунктах Эль-Родео, Ла-Рейна и Ла-Либертад.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от города Гватемала.

ФОТО: AFP 2018 / Noe Perez