Преследуемый со стороны Азербайджана белорусский блогер армянского происхождения опубликовал видео из Еревана

Преследуемый со стороны Азербайджана белорусский блогер армянского происхождения Владислав Мовсесов (Влад Мага) опубликовал видео из Еревана, в котором рассказал о преследовании, которому подвергается он, его друзья и семья. Как передает «Арменпресс», на своем канале в YouTube он рассказал, что армянские власти разрешили ему официально опубликовать данные о месте его пребывания.В настоящее время блогер находится в Армении.

«Так хочу улечься и уснуть, оданко знаю, как вы ждете новостей. Власти Армении обеспечили меня пристанищем, сейчас лето, и трудно найти квартиру: я бегаю из гостиницы в гостиницу, из квартиры в квартиру»,- говорит он.

"Мой предшественник, человек который уже бывал в этой ситуации, предупреждал меня, что могут прийти не только за тобой – могут прийти к твоей семьей, друзьям. Я недооценил ситуацию", - говорит блогер. Он отмечает, что угрожавшие прибыли в его город, в его район и спрашивали у людей "…знают ли они Владислава Мовсесова, где живут его друзья, родственники".



"По закону, пока не вышло видео про Карабах, которое скоро выйдет, меня не за что цеплять, поэтому они решают вопрос по-черному. Я бы не узнал об этом, если бы они не наткнулись на моих друзей. На следующий день мама видит – у подъезда крутятся. Это нормально?", - сказал Мовсесов, отмечая, что его преследователи совершили большую ошибку.



По словам блогера, теперь, когда все это дело коснулось его окружения, он точно пойдет до конца.



"Сейчас они затрагивают безопасность моей семьи – это перебор, они переступили все границы", - сказал Мовсесов.



Неделю назад блогер опубликовал на своем канале видеоматериал о визите в Азербайджан, после которого на него посыпались угрозы. Блогер приехал в Азербайджан автостопом, посетил Баку, где его приютили незнакомые люди. В Баку он показал контрасты с центральной частью столицы, зайдя в район трущоб. После этого он отправился в одно из отдаленных азербайджанских сел Джони, где его постоянно спрашивали о национальности и проверяли документы. Оттуда блогер отправился в Кировобад (ныне Гянджа), где когда-то проживали его деды, у которых нет возможности посетить родные края из-за войны. Он решил посетить это место и показать их старый дом, что ему однако не вполне удалось.

Как сообщалось ранее, МИД Армении ожидает, что Беларусь предпримет шаги, чтобы защитить безопасность белорусского блогера армянского происхождения, которому, по его словам, угрожает опасность. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя видеоматериал Владислава Мосесова о том, что после визита в Азербайджан его жизни угрожает опасность. «МИД Армении – на связи с белорусским блогером армянского происхождения, предпринимаем шаги, чтобы оценить степень опасности и оказать ему возможную помощь»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, белорусский блогер армяно-грузинского происхождения, публикующий материалы под именем Влад Мага и посетивший на той неделе Азербайджан, призвал всех жить в мире. Как передает «Арменпресс» , он опубликовал видеообращение в Ю-тюбе.

Примерно неделю назад блогер опубликовал видео о путешествии в Азербайджан. В материале показаны как хорошие, так и отрицательные стороны - контрасты Баку, подозрительное отношение жителей приграничной с Ираном территории к туристам, люди, готовые помочь незнакомому человеку, и те, кто с ненавистью отзывается об армянах. Видео вызвало реакцию как в Армении, так и Азербайджане.

В видеообращении блогер констатирует, что после публикации материала на него обрушились угрозы. «Я пришел в страну с миром. Моя цель показать людей такими как есть. Но многие не увидели хорошего, только негатив», - утверждает блогер.

Отвечая на обвинения в том, что ролик носит провокационный характер, блогер подчеркнул, что работает только на свой канал, контент не продается и не покупается.

«Я не сталкивался раньше с такой агрессией. Неправильно политическое преследование человека, который не связан с политикой. Вести преследование за посещение региона, о статусе которого не могут договориться политики, неправомерно и незаконно. Конфликту уделено всего 20 секунд. Причем это общеизвестные данные, и ролик взят из Интернета», - заявил блоггер о посещении Карабаха и части материала, касающегося нагорно-карабахскому конфликта.

«Призываю всех жить в мире, потому что ненависть пожирает нас изнутри», - заключил блогер.

Как сообщалось ранее, об этом писал и Александр Лапшин.

Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей, сообщает блогер Александр Лапшин. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook, где опубликовал видео об этом.

«Армянин с белорусским паспортом, который смог приехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировобаде). Азербайджан, как известно, не впускает в страну лиц армянской национальности из расистских убеждений. Что касается его родителей и Гянджи, то армяне бежали оттуда во время Карабахской войны и их дома захватили азербайджанцы. Бдительные гэбэшники злобного Нефтестана его не идентифицировали и он смог снять прекрасный репортаж о стране и вернуться домой. Его коротенький фильм показывает нищету и озлобление простых азербайджанцев, жуткую армянофобию и шпиономанию царящие повсеместно. После Азербайджана парень отправился в Армению и оттуда в Карабах.

Между нами говоря, он здорово рисковал. Ходить по Гяндже и спрашивать местных про оставленные армянами дома - это за гранью здравого смысла. Убить могут в прямом смысле слова, еще до того, как даже вызовут КГБшников, чтобы его же арестовать. Ну и ждем пополнение в нашем почетном списке, то бишь в "черном списке" Азербайджана»,- пишет он.

В декабре 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В феврале 2017 азербайджанские власти обращались к Российской Федерации с предложением посодействовать в обмене гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина на двух азербайджанских граждан, Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова, которые являются диверсантами и осуждены за преступления, несут наказание в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке сам блогер.

«Кратко напомню, что эти два деятеля по версии азер-СМИ всего лишь туристы, решившие посетить могилы родных на территории Карабаха, контролируемой армянами. Козьими тропами перебрались через линию фронта в районе Агдама и начали посещение родных могил с убийства армянского ребенка. На суде в Степанакерте азербайджанцы рассказали, что ребенок их увидел и пришлось его убить, чтобы не выдал. Потом они бегали по лесам, скрывались, затем вышли в какой-то поселок и убили еще пару человек, которые пытались их поймать. Третьего "туриста" армянские военные застрелили в перестрелке. Ну, короче говоря, мирные "туристы", пришедшие из Азербайджана, между прочим с автоматами Калашникова», - пишет Лапшин, напомнив, что карабахский суд приговорил их к пожизненному заключению.

Он рассказывает, что Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух "туристов-диверсантов" ускорит освобождение блогера Александра Лапшина.

Позже гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который уехал в Израиль, вырвавшись из когтей Азербайджана, поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара.

Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля и России в Баку, которые не оставляли его в те ужасные дни.