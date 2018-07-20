В сентябре Никол Пашинян посетит США

В сентябре планируется визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США, где он выступит на Генеральной ассамблее ООН. Как передает «Арменпресс», об этом заявил в интервью радиостанции «Голос Америки» первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

«По всей вероятности, в это время пройдут двусторонние встречи с американскими партнерами», - добавил Мирзоян.

По поводу внешней политики Армении первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян заявил, что в этом аспекте значительных изменений после смены власти в Армении не ожидается. «Ожидаются некоторые уточнения в отношениях с Западом, США, Европй и др. Мы готовимся углублять отношения, поскольку думаем, что здесь имеется огромный потенциал, который, к сожалению, не был реализован. Время ставит новые требования, в часртности, в связи с Силиконовой долиной, однако все это не может рассматриваться как углубление отношений за счет традиционных партнеров и союзников Армении»,- сказал он.

По поводу кадровым назначений первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян заявил, что необходима смена поколений, и нельзя вечно ссылаться на опыт.

По поводу разоблачений СНБ первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян заявил, что борьба с коррупцией никоим образом не используется в политических целях. «Мы невиновны в том, что 99% разоблачений сопряжено с конкретной политической силой. Мы заявили, что политической вендетты не будет, так и продолжаем действовать»,- сказал он. «Никакая сила не может встать перед воей народа, каким ресурсом бы она ни обладала. Мы – с «духом»»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Армении Арарат Мирзоян продолжает проводить встречи в Вашингтоне. На этой неделе он встречался с представителями Конгресса и руководителями стратегических центров в Вашингтоне.

Как передает «Арменпресс», «Голос Америки» передает, что вечером 19-го июля Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян встретился руководителем комиссии по демократическому сотрудничеству Конгресса республиканцем Питером Роскамом.

Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян представил проходящие в Армении перемены, подчеркнул, что новые власти ведут страну по пути демократии, прав человека и свободной экономической конкуренции. Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян представил ситуацию в Армении, когда расклад сил в парламенте не отражает истинные настроения в обществе, и сообщил конгрессмену о намерении провести в Армении выборы до апреля будущего года, подчеркнув важность сотрудничества с американской стороной, вплоть до предоставления технической помощи.

Руководитель комиссии по демократическому сотрудничеству Конгресса республиканец Питер Роскам сказал, что выборы важны, однако не менее важны те процессы, которые протекают в промежутке между выборами. Во встрече принимал участие и профессор политологии Дэвид Прайс.

Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян провел также ряд встреч с руководителями стратегических центров в Вашингтоне.