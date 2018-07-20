После проведения внеочередных парламентских и президентских выборов, Турция, казалось бы, вступает в новый этап, когда президент – в данном случае, эРдоган, обладает до;полнительными полномочиями и возможностями контроля. В этих условиях примечательна отмена в Турции длившегося около 2 лет режима чрезвычайного положения. В чем же истинные причины данного решения?

После попытки военного переворота для Эрдогана созфались выгодные условия для расширения собственных полномочий под предлогом борьбы с гюленовцами. Наиболее полезным инструментом для него оказался режим чрезвычайного положения.

После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2016 года в Турции уволили около 125 тысяч человек, около 40 тысяч человек были арестованы, активировалась борьба с прокурдскими силами.

Сейчас уже сохранение режима чрезвычайного положения теряет свой смысл.

Прежде всего, внутриполитические процессы в Турции, нарушения прав человека оказались в центре внимания мировой общественности, определенным образом увеличив напряженность в отношениях Турции с рядом стран.

Затем – в последующие 5 лет Эрдоган попытается накопить электорат, который поможет ему удержаться у власти в следующий срок, и Эрдогану понадобилось послать сигнал собственному населению о том, что ситуация им полностью контролируется, и все вопросы безопасности могут быть оперативно решены и без режима чрезвычайного положения.

Таким образом, можно резюмировать, что отмена в Турции режима чрезвычайного положения – очередная иллюзия для международного сообщества, и не надо при этом ожидать реального улучшения в области прав человека в Турции.

Ярким примером тому – подготовленный партией власти «Справедливость и развитие» законопроект по борьбе с терроризмом, подразумевающий сохранение опфределенной атрибутики режима чрезвычайного положения, по части свободы передвижения граждан, свободы собраний и пр.

Резюмируя, можно сказать, что Эрдоган будет продолжать укреплять свою власть, возможно, несколько завуалированно. Установление режима чрезвычайного положения в Турции послужило этой цели, а сейас власти попытаются получить дивиденды от отмена в Турции режима чрезвычайного положения.

Грета Аветисян

Эксперт

Как сообщалось ранее, с 19-го июля в Турции отменили длившийся около 2 лет режим чрезвычайного положения. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает агентство «Анадолу».

Режим чрезвычайного положения был объявлен после подавления попытки военного переворота в 2016 году, 21-го июля. Затем его продлевали 7 раз.

Власти Турции мотивировали это борьбой с гюленовцами, Рабочей партией Курдистана (PKK), ИГИЛ.

На самом деле, режим чрезвычайного положения был ипользован для подавления диссидентов и оппозиции. Было закрыто несколько десятков газет, журналов, радиостанций, издательств, телеканалов, были арестованы, удалены с работы несколько сотен тысяч людей.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана. После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2016 года в Турции уволили около 125 тысяч человек, около 40 тысяч человек были арестованы.