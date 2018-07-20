Согласно налоговому законодательству Армении, с 2021-го года недропользователи будут платить экологический налог на размещение или хранение отходов, напоминает начальник управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армен Варданян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, закон о недропользовании был принят в 2016 году, затем были разработаны соответствующие дополнения и законодательные акты.

«Недропользователи обязаны привести свои действия в соответствие с изменениями в законодательстве в течени 60 месяцев после вступления закона в силу, представив свои планы в Министерство по охране природы Армении»,- сказано в записи начальника управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армена Варданяна.