Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с 25-летием основания Министерства иностранных дел Республики Арцах





В послании говорится:

"Уважаемые сотрудники Министерства иностранных дел Республики Арцах!

От имени властей и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием основания министерства!

Министерство иностранных дел Арцаха, как важный государственный орган любой независимой и суверенной страны, было основано в судьбоносный период для нашего народа - в самый разгар азербайджанской агрессии.

Функционируя в условиях военного положения, ведомство прошло сложный и полный трудностей путь, с честью выполняя поставленные перед ним задачи.

Министерство иностранных дел приняло активное участие в процессе переговоров, направленных на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, разработки и подписания соглашения о перемирии 1994 года.

После завершения военных действий сотрудники министерства приняли действенное участие в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, одновременно защищая интересы республики на международных площадках, развивая взаимовыгодное сотрудничество с разными странами, представляя миру объективную информацию об Арцахе и противодействуя агрессивному поведению Азербайджана в политической и информационной плоскостях.

Уверен, что Министерство иностранных дел Республики Арцах, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне осуществлять свои функции и достойно представлять нашу страну на международной арене.

Вновь поздравляю сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел Республики Арцах и дипломатических представительств Арцаха за рубежом по случаю знаменательного юбилея!

Желаю всем мира, крепкого здоровья, новых достижений и всех благ!" 20 июля Президент Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с 25-летием основания Министерства иностранных дел Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.В послании говорится:"Уважаемые сотрудники Министерства иностранных дел Республики Арцах!От имени властей и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием основания министерства!Министерство иностранных дел Арцаха, как важный государственный орган любой независимой и суверенной страны, было основано в судьбоносный период для нашего народа - в самый разгар азербайджанской агрессии.Функционируя в условиях военного положения, ведомство прошло сложный и полный трудностей путь, с честью выполняя поставленные перед ним задачи.Министерство иностранных дел приняло активное участие в процессе переговоров, направленных на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, разработки и подписания соглашения о перемирии 1994 года.После завершения военных действий сотрудники министерства приняли действенное участие в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, одновременно защищая интересы республики на международных площадках, развивая взаимовыгодное сотрудничество с разными странами, представляя миру объективную информацию об Арцахе и противодействуя агрессивному поведению Азербайджана в политической и информационной плоскостях.Уверен, что Министерство иностранных дел Республики Арцах, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне осуществлять свои функции и достойно представлять нашу страну на международной арене.Вновь поздравляю сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел Республики Арцах и дипломатических представительств Арцаха за рубежом по случаю знаменательного юбилея!Желаю всем мира, крепкого здоровья, новых достижений и всех благ!"