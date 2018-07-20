Помпео: для ядерного разоружения КНДР потребуется больше, чем несколько месяцев

Денуклеаризация КНДР займет значительное время. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

"Северокорейцы поступательно подтверждали свою приверженность обязательству, которое [лидер страны] Ким Чен Ын взял на себя на встрече с Трампом. Никто не испытывает иллюзий по поводу того, что это [ядерное разоружение КНДР] произойдет не через недели или месяцы. Для достижения этой цели потребуется время", - констатировал Помпео, который, однако, не уточнил конкретных сроков.

Он также повторил обещание президента США, что в случае полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова народ КНДР "ждет светлое будущее".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре в июне подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.