Арарат Мирзоян сообщил конгрессмену о намерении провести в Армении выборы до апреля будущего года

Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян продолжает проводить встречи в Вашингтоне. На этой неделе он встречался с представителями Конгресса и руководителями стратегических центров в Вашингтоне.

Как передает «Арменпресс», «Голос Америки» передает, что вечером 19-го июля Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян встретился руководителем комиссии по демократическому сотрудничеству Конгресса республиканцем Питером Роскамом.

Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян представил проходящие в Армении перемены, подчеркнул, что новые власти ведут страну по пути демократии, прав человека и свободной экономической конкуренции. Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян представил ситуацию в Армении, когда расклад сил в парламенте не отражает истинные настроения в обществе, и сообщил конгрессмену о намерении провести в Армении выборы до апреля будущего года, подчеркнув важность сотрудничества с американской стороной, вплоть до предоставления технической помощи.

Руководитель комиссии по демократическому сотрудничеству Конгресса республиканец Питер Роскам сказал, что выборы важны, однако не менее важны те процессы, которые протекают в промежутке между выборами. Во встрече принимал участие и профессор политологии Дэвид Прайс.

Вице-премьер Армении Арарат Мирзоян провел также ряд встреч с руководителями стратегических центров в Вашингтоне.