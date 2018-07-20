Мнацаканян представил замгенсека ООН подходы армянской стороны в урегулировании карабахского конфликта

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян встретился 19-го июля в Нью-Йорке с руководителем политического департамента ООН, заместителем генсека ООН Розмари ДиКарло. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян отметил важность сотрудничества с ООН и готовность нового правительства Армении углублять и расширять повестку этого сотрудничества.

По просьбе Розмари ДиКарло, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил последние внутриполитические развития в Армении и готовность нового правительства Армении, на основе широкого мандата народа, проводить в стране реформы, направленные на установление в стране верховенства закона, правосудия, равных возможностей в экономике и социальной отрасли, борьбу с коррупцией.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян отмвтил готовность нового правительства Армении к сотрудничеству с международными организациями при проведении внеочередных выборов.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил подходы и приоритеты армянской стороны в урегулировании карабахского конфликта, а также результаты ознакомительной встречи с министром ИД Азербайджана в Брюсселе.