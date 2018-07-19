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Лига Европы: «Гандзасар-Капана» выиграл, но удача оказалась на стороне польского клуба


В рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы «Гандзасар-Капана» на «Республиканском» стадионе обыграл польский «Лех» со счетом 2։1. 

Как передает «Арменпресс», в составе команды «Гандзасар-Капан» отличились Лубамба Мусонда и Гегам Арутюнян.
В первой игре капанский клуб проиграл со счетом 0։2. В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы игра «Гандзасар-Капан» (Армения) - «Лех» (Польша) завершилась со счетом  2։1 (общий счет -2։3).

Мячи забили Лубамба Мусонда, 50, Гегам Арутюнян, 67 - Лукаш Тралка.


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