В Степанаване арестованы 4 человека по делу о ложном оформлении граждан на социальные пособия и присвоении денег

В результате широкомасштабных следственных операций получены фактические данные о злоупотреблениях. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе прокуратуры, 5 сотрудников территориального агентства социальной службы Степанавана, используя свое официальное положение, начиная с 2007 года до июня 2018 года, без ведома ряда граждан, в компьютерную базу данных территориального агентства Степанавана внесли ложную информацию об их социальной уязвимости и незаконно оформили на их имя социальные пособия.

Под предлогом передачи этих сумм тем же лицам, зарегистрированным в списках бенефициаров, эти сотрудники подписывали и получали из почтовых отделений офисов ЗАО «Айпост» эти пособия, и, таким образом, обманным путем похитили большую сумму денег. Данные, полученные на этом этапе исследования, показывают, что с 2007 по 2018 год сотни ложных бенефициаров были незаконно зарегистрированы в Степанаванском региональном агентстве.

Сумма пособий каждый месяц сотрудниками почтового отделения ЗАО «Айпост» в течение длительного периода времени передавалась сотрудникам агентства. Хотя на начальном этапе предварительного расследования ущерб государству на общую сумму около 15 млн драмов был полностью компенсирован, стало очевидно, что, при наличии фактических данных степень ущерба государству значительно превышает сумму, установленную в уголовном деле.

Из-за выявленных новых обстоятельств ущерб государству имеет тенденцию к росту. Предварительное следствие продолжается.

Четыре человека задержаны.