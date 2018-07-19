БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о работе своей наблюдательной миссии на выборах президента Азербайджана

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 18 июля опубликовало итоговый отчет о работе своей наблюдательной миссии на выборах президента Азербайджана, прошедших 11 апреля.

Как сообщает Арменпресс, согласно докладу, в ходе выборов президента Азербайджана зафиксированы случаи принудительного привода госслужащих на предвыборные акции. Нарушения, допущенные в день голосования 11 апреля, требуют расследования. Кроме того, к следующим президентским выборам следует внести изменения в избирательное законодательство.

"В Азербайджане рекомендуется пересмотреть избирательное законодательство заблаговременно до следующих выборов. Цель должна заключаться в том, чтобы привести законодательство в соответствие с международными стандартами и обязательствами, гарантировать конституционно защищенные права и свободы, устранить пробелы и двусмысленности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте БДИПЧ.

Также в отчете миссия наблюдателей призвала власти страны провести тщательное и независимое расследование нарушений в ходе дня голосования. Предметом этого расследования должны стать записи с веб-камер на избирательных участках при их наличии, списки избирателей и признанные недействительными бюллетени, отмечается в сообщении.

Наблюдатели посчитали, что формула назначения избирательных комиссий не предусматривает беспристрастного управления выборами на практике, в связи с чем рекомендовано пересмотреть состав избирательных комиссий, чтобы повысить их беспристрастность и доверие общественности к их работе.

При этом наблюдатели выявили случаи, когда сотрудники государственного сектора принуждались со стороны должностных лиц или полиции к участию в предвыборных акциях. "В докладе рекомендуется проводить предвыборную агитацию в атмосфере, свободной от запугивания и страха возмездия, и что властям и политическим партиям необходимо воздерживаться от давления на работников государственного сектора", - сказано в сообщении.