Представительница МИД Армении в своем выступлении в Тбилиси раскритиковала состояние прав человека в Азербайджана

Представительница МИД Армении Элен Арутюнян в Тбилиси выступила на конференции на тему журналистики и свободы слова, организованной в рамках ОБСЕ. Арутюнян в своем выступлении раскритиковала действия Азербайджана и ответила на заявление азербайджанского делегата.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении Арутюнян отметила:

“Поскольку я была лишена права ответить на вчерашние обвинения представителя Азербайджана в адрес Армении, я бы воспользуюсь этой возможностью, чтобы ответить и представить правду. И, конечно же, так как сессия посвящена реакции на пропаганду ненависти, это подходящая платформа для ответа на высказывание ненависти против моей страны.

Но прежде чем я перейду к основной теме, я хотела бы выразить свою озабоченность по поводу продолжения злоупотребления этой платформой для распространения антиармянской пропаганды, ненависти и дезинформации в условиях бездействия модератора сессии. Я хотела бы попросить модераторов быть внимательными и использовать свои полномочия для предотвращения распространения враждебной информации в других странах в этом формате. Я надеюсь, что организаторы придут к соответствующим выводам, и в следующем году у нас не будет такой ситуации.

С другой стороны, представитель Азербайджана явно показал степень враждебности по отношению к Армении и армянам, которую правительство Азербайджана сеет в своей стране. И каждый год придает этой истории свежие нюансы. Г-н Гаджиев дошел до того, что обвинил Армению в Холокосте, коснувшись такого вопроса, который очень чувствителен для народа, пережившего совершенный Османской империей геноцид.

Кажется, вы не понимаете ценности слова, но мы понимаем. И мы категорически отвергаем все ваши необоснованные обвинения. Что касается беженцев, то это мы должны говорить об около полумиллионе армян, которые пережили беспорядки в азербайджанских городах, в том числе нападение банд и грабителей в армянских районах столицы Азербайджана, они сбежали, не взяв с собой ничего, кроме собственной одежды. Но правительство Армении не удерживает их в качестве заложников для международных политических игр, поскольку права этих людей являются для нас абсолютными ценностями.

Для азербайджанских властей стало старой традицией, когда кто-то говорит о плохом состоянии демократии, прав человека и верховенства закона в Азербайджане, они избегают отвечать на все вопросы, отвлекая внимание на Армению и карабахскую проблему. И, кстати, основой проблемы является право народа Арцаха жить в свободной и демократической стране, каковой Азербайджан явно не является. И чем скорее Азербайджан смирится с этой реальностью, тем скорее мы обретем стабильный мир.

Нагорный Карабах, или, скорее, Республика Арцах, является независимым государством с полностью функционирующими демократическими институтами, где уважается свобода слова и плюрализм средств массовой информации, что хорошо известно соответствующим международным организациям. Журналисты не заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, не закрывают средства массовой информации, не ограничивают свободу журналистов и не включают их в черные списки. Власти Арцаха верят в право на получение информации, свободу средств массовой информации и обеспечивают ее как законодательно, так и практически.

И последнее наблюдение. Г-н Гаджиев жаловался на раскрытие крупных коррупционных схем, известных как азербайджанская прачечная. Он назвал это несправедливой, неоправданной «пропагандой времен эпохи холодный войны» против Азербайджана. Но, кажется, было опубликовано достаточно для итальянских правоохранительных органов, Совета Европы и Парламентской ассамблеи фактов, чтобы принять правовые меры. Вместо того, чтобы тратить миллионы долларов для подкупа европейских политиков, чтобы предотвратить критику ситуации в Азербайджане в связи с отсутствием верховенства закона, прав человека и демократии, я рекомендовала бы пытаться построить подлинно современное демократическое государство, что будет и экономически выгоднее, и полезнее для народа Азербайджана”.