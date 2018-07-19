Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль

Министр иностранных дел Турции посетит Баку


Ожидается визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА.

Согласно информации, визит состоится 24 июля. В ходе него Мевлют Чавушоглу встретится с руководством страны.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации