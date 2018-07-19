Министр иностранных дел Турции посетит Баку

Ожидается визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА.

Согласно информации, визит состоится 24 июля. В ходе него Мевлют Чавушоглу встретится с руководством страны.