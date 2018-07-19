Министр иностранных дел Турции посетит Баку
Ожидается визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА.
Согласно информации, визит состоится 24 июля. В ходе него Мевлют Чавушоглу встретится с руководством страны.
- 17:39 Приостановлено строительство нефтеперерабатывающего завода в Егварде
- 17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-07-18
- 17:34 Азиатские индексы - 19-07-18
- 17:29 Министр иностранных дел Турции посетит Баку
- 17:24 Допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1 марта запланирован на 26 июля
- 16:38 Экипаж БМП-2 ЮВО стал «лучшим» на горном полигоне в Армении
- 16:18 Целью МОН Армении является то, чтобы школы работали в одну смену и принимали учеников только со своих территорий
- 15:41 В Ереване с успехом прошел концерт ансамбля им. А. Александрова
- 15:35 Белорусский блогер армянского происхождения, посетивший Азербайджан, находится в Армении
- 15:12 В Армении выявлены случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах
- 15:07 Председатель НС, омбудсмен и министры посетили инклюзивный детсад N92
- 14:45 Предотвращена попытка самоубийства с моста Киевян
- 14:41 В Китае заявили, что продолжат сотрудничать с Ираном, несмотря на санкции США
- 14:28 В Армении начались курсы «выживания» военнослужащих ЮВО в горах
- 13:57 Ким Кардашьян за 5 минут заработала на продажах духов 5 млн долларов
- 13:54 Директор СНБ Армении обещает новые громкие разоблачения по фактам незаконного обогащения
- 13:43 В городе Берд произошел оползень: камни уже удалены с проезжей части
- 13:31 В Армении с 19-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса
- 13:22 В Армении приступили к подготовке кинологи инженерных подразделений ЮВО
- 13:17 Тарон Маргарян будет приглашен в СНБ: Артур Ванецян
- 12:43 Сельчане смогут приобрести сельскохозяйственное оборудование по лизингу
- 12:20 Плановые подготовительные ремонтные работы на ААЭС завершатся 1-го августа
- 12:08 «Этот человек никогда не умрет!»: очередной репортаж блогера Nas Daily посвящен армянскому роллеру
- 12:08 ВМС Канады проведут ротацию боевых кораблей в соединении НАТО в Средиземном море
- 11:45 Вопрос выдвижения Артура Ванецяна на пост председателя ФФА обсуждается
- 11:26 Передовые ВУЗы Армении с отличием окончили 1308 бакалавров и 1077 магистров
- 11:23 Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил выяснить число кредитных программ, по которым Армения продолжает делать платежи
- 11:20 Никол Пашинян считает инцидент в Панике провокацией, направленной против армяно- российских дружественных отношений
- 10:43 СМИ: Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана
- 10:31 Арарат Мирзоян встретился с руководителем ПРООН Акимом Штайнером
- 10:15 В ДТП в Грузии погиб армянин
- 10:10 ООН готова поддержать дальнейшее развитие Армении: Гуттереш
- 10:09 СМИ: в Мехико экстренно приземлился лайнер компании Iberia
- 09:59 СМИ: суд отклонил иск с требованием признать кандидатуру Лулы да Силвы незаконной
- 09:48 В Турции отменили длившийся около 2 лет режим чрезвычайного положения
15:00, 14.07.2018
Просмотрели 2764 раз После брюссельского визита премьера опасность развязывания войны со стороны Азербайджана снизилась — политолог
22:51, 12.07.2018
Просмотрели 2332 раз По мнению Пашиняна, Баку может опасаться распространения армянских демократических процессов в Азербайджане
21:16, 12.07.2018
Просмотрели 2104 раз Я призываю каждый день говорить о возвращении в Армению: Никол Пашинян встретился с армянской общиной Бельгии
21:30, 12.07.2018
Просмотрели 1976 раз Российский журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям
16:20, 14.07.2018
Просмотрели 1939 раз В связи с напряженной ситуацией в Гяндже МО Азербайджана усиливает охрану военных объектов