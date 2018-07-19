Экипаж БМП-2 ЮВО стал «лучшим» на горном полигоне в Армении

Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-2 российского соединения стали «лучшими» среди мотострелков военной базы Южного военного округа (ЮВО) и минобороны Армении по результатам, проведенного конкурса по полевой выучке на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по условиям соревновательного конкурса экипажи БМП-2 преодолевали препятствия на трассе повышенной сложности, штатными выстрелами поражали появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 2200 метров. Личный состав спешился и совершил 5 км марш-бросок с преодолением около 30 препятствий, после чего поразили мишени из автомата, пулемета и гранатомета.

«Соревнования среди экипажей БМП-2 двух стран проводятся с целью соревновательности в рамках плановой боевой подготовки мотострелковых подразделений и включает в себя комплекс упражнений по вождению военной техники по пересеченной местности с преодолением препятствий, стрельбе из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин и выполнению нормативов по огневой, специальной и физической подготовке, используя передовой опыт подготовки взводов», - рассказал главный судья конкурса командир российского соединения полковник Владимир Елканов.