Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль

Экипаж БМП-2 ЮВО стал «лучшим» на горном полигоне в Армении


Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-2 российского соединения стали «лучшими» среди мотострелков военной базы Южного военного округа (ЮВО) и минобороны Армении по результатам, проведенного конкурса по полевой выучке на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по условиям соревновательного конкурса экипажи БМП-2 преодолевали препятствия на трассе повышенной сложности, штатными выстрелами поражали появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 2200 метров. Личный состав спешился и совершил 5 км марш-бросок с преодолением около 30 препятствий, после чего поразили мишени из автомата, пулемета и гранатомета.

 «Соревнования среди экипажей БМП-2 двух стран проводятся с целью соревновательности в рамках плановой боевой подготовки  мотострелковых подразделений и включает в себя комплекс упражнений по вождению военной техники по пересеченной местности с преодолением препятствий, стрельбе из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин и выполнению нормативов по огневой, специальной и физической подготовке, используя передовой опыт подготовки взводов», - рассказал главный судья конкурса командир российского соединения полковник Владимир Елканов.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации