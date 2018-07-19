В Ереване с успехом прошел концерт ансамбля им. А. Александрова

В зале Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване и в Академии Полиции Армении состоялось выступление Концертного (эстрадного) ансамбля Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова с программой «Славным традициям верны».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, это третье турне по Армении прославленного коллектива. Инициаторы концертов Министерство обороны Российской Федерации и 102-я Российская военная база в Армении. Поддержку в организации концертов в Ереване осуществляет Российский центр науки и культуры в Ереване.

В марте 2018 года эстрадная группа «Александров-Парк» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова стала лауреатом в номинации «За активную культурно-шефскую работу». Этой номинацией отмечена работа концертного коллектива по поддержке традиций русской культуры, в том числе в местах дислокации российских вооруженных сил и дипломатических миссий за рубежом. Практическим подтверждение этой важной работы музыкального коллектива являются многочисленные концерты, которые прошли в Армении .

Гостями концертов стали военнослужащие российской авиабазы в Эребуни, слушатели и преподаватели Академии Полиции Армении, ветераны ВОВ, руководители и члены организаций российских соотечественников, сотрудники Посольства России в Армении, Российского центра Науки и культуры в Ереване, поклонники творчества ансамбля имени А.Александрова.