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В Армении выявлены случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах


 В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе СК по Еревану, раскрыты случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета республики,

Как сказано в сообщении,  в следственный отдел поступили и были приняты в производство пять уголовных дел, возбужденных по признакам статей 266-й (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта) и 268-й (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта) УК республики, которые по решению следователя были объединены в одно производство.


Были приняты масштабные следственные и оперативно-розыскные меры для выяснения круга лиц, причастных к незаконному приобретению и реализации наркотиков.

В результате был выявлен ряд случаев незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах, были получены данные об источнике их приобретения.

Согласно результатам следствия, за незаконный оборот наркотиков обвинение было предъявлено шести лицам, один из которых является заключенным УИУ "Нубарашен". В отношении четырех обвиняемых в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении одного – подписка о невыезде.

Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения возможного причастия к незаконному обороту наркотиков других лиц.


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