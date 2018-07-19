В Армении выявлены случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе СК по Еревану, раскрыты случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах.



Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета республики,

Как сказано в сообщении, в следственный отдел поступили и были приняты в производство пять уголовных дел, возбужденных по признакам статей 266-й (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта) и 268-й (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта) УК республики, которые по решению следователя были объединены в одно производство.

Были приняты масштабные следственные и оперативно-розыскные меры для выяснения круга лиц, причастных к незаконному приобретению и реализации наркотиков.В результате был выявлен ряд случаев незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах, были получены данные об источнике их приобретения.Согласно результатам следствия, за незаконный оборот наркотиков обвинение было предъявлено шести лицам, один из которых является заключенным УИУ "Нубарашен". В отношении четырех обвиняемых в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении одного – подписка о невыезде.Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения возможного причастия к незаконному обороту наркотиков других лиц.