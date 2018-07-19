Председатель НС, омбудсмен и министры посетили инклюзивный детсад N92

По инициативе председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна защитник прав человека А.Татоян, министр труда и социальных вопросов М.Тандилян и министр здравоохранения А.Торосян 18 июля посетили инклюзивный детсад N 92 ереванского административного района Малатия-Себастия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, глава законодательного органа и представители правительства ознакомились с детским садом, с его условиями, побеседовали с детьми и специалистами.

В Армении детсад с новой моделью инклюзивного образования для детей с инвалидностью и проблемами развития впервые открыл двери в 2005 г. Реконструкция детсада и приспособление его к потребностям особого образования детей осуществлены совместными усилиями государства, мэрии Еревана и благотворительных фондов. Здесь созданы все условия для удовлетворения здравоохранительных, социальных и образовательных нужд детей.

А.Баблоян отметил, что цель визита – ознакомление с моделью многофункционального детского сада. По его словам, пример детсада свидетельствует, что по части раннего выявления инвалидности и вмешательства лучшие результаты могут быть достигнуты при наличии межведомственного социального, здравоохранительного и образовательного сотрудничества, с активным привлечением общинных органов. С другой стороны, спикер парламента подчеркнул, что в центре модели – семья, так как в этом случае дети, имеющие проблемы развития, продолжают оставаться жить в своих семьях.

Своими мнениями и точками зрения по актуальной проблеме поделились министр здравоохранения А.Торосян, министр труда и социальных вопросов М.Тандилян, защитник прав человека А.Татоян.

А.Баблоян в беседе с коллективом детского сада поблагодарил его за выполнение ответственной работы.