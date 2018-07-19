В Китае заявили, что продолжат сотрудничать с Ираном, несмотря на санкции США

Китайские власти против односторонних санкций США в отношении Ирана и будут продолжать наращивать сотрудничество с этой ближневосточной страной в области торговли и экономики. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Китай однозначно против того, чтобы какое бы то ни было государство предпринимало однобокие санкции в отношении других стран, руководствуясь при этом внутренним законодательством, - отметил он, отвечая на вопрос иранского журналиста. - Мы продолжим торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, не нарушая международных обязательств".

Иран - один из важных внешнеэкономических партнеров Китая на Ближнем Востоке. В 2017 году товарооборот двух стран составил $37,1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 19%.