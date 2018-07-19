На высокогорном полигоне «Камхуд» началась интенсивная подготовка военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, по методике «выживания» в горно-лесистой местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия проводятся офицерами управления по теоретической и практической подготовке. На теоретических занятиях военнослужащие освоят новые руководящие документы, нормы довольствия, тактико-технические характеристики современного вооружения, военной и авиационной техники, стоящей на вооружении соединения.

На практике в дневное и ночное время суток военнослужащие сдадут более 100 специальных нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки, а также получат опыт по рукопашному, ножевому бою, установке лагеря в незнакомой местности и «выживанию» в «экстремальных» жарких климатических условиях с использованием современной экипировки «Ратник» и подручных средств.

К тактико-специальным занятиям в горно-лесистой местности в Закавказье задействовано более 200 военнослужащих, в том числе 30 процентов женского пола.