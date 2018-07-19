Ким Кардашьян за 5 минут заработала на продажах духов 5 млн долларов

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян затеяла необычную рекламную кампаниюнового аромата своего beauty-бренда - Kimoji Vibes, Kimoji Cherry и Kimoji Peach. Как передает «Арменпресс», за 5 минут она заработала на продажах духов 5 млн долларов.

На своей странице, и странице бренда KKW Beauty в Instagram она выставила снимки, на которых позирует полностью обнаженной.

Грудь звезда прикрыла рукой, но вот в другой интимной части тела поклонники смогли рассмотреть, что Ким делает бразильскую эпиляцию зоны бикини.

На паре фото Ким покрыта специальной глиной. Это неспроста, ведь бутылочки для ее будущего аромата будут сделаны в виде ее фигуры.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла секрет, как ей удается быстро и эффективно похудеть перед важными событиями.

Флакон парфюма является уменьшенной копией тела модели — это Ким и подтверждает своими новыми фотографиями.

Результат фотосессии доступен подписчикам Кардашьян в Instagram. Там же в Stories можно было увидеть и сам флакон духов.

В прошлом году за один день она заработала на продажах духов 14 млн долларов.