Директор СНБ Армении обещает новые громкие разоблачения по фактам незаконного обогащения

Уже накоплено много материалов, и вскоре будут обнародованы новые разоблачения по фактам незаконного обогащения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами перед заседанием правительства Армении заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. "В Службе национальной безопасности Армении имеются материалы о новых случаях незаконного обогащения. Эти дела довольно объемны, и в будущем следует ждать новых громких разоблачений", - заявил Ванецян.



При этом он отметил, что эти сведения касаются не только лиц, связанных с Республиканской партией Армении.

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян не считает, что правоохранители и СНБ виновны в том, что бывший министр обороны Микаел Арутюнян, который в рамках дела 1-го марта был вызван в качестве обвиняемого в Специальную следственную службу республики, а также сын Александра Саргсяна – Нарек Саргсян, находятся за пределами страны.

«В этом нет никакой вины, потому что любой человек, которому еще не предъявлено обвинение и у него нет статуса в рамках уголовного дела, свободен в своем передвижении», - пояснил Ванецян. По его словам, разведывательной работой санимается не только СНБ Армении, розыск объявлен и в Интерпол.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте.

Расследование продолжается.

Напомним, что Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о том, что в СНБ поступили оперативные данные, согласно которым в одной из квартир дома по улице Арами спрятаны наркотики в особо крупном размере и оружие. Служба национальной безопасности осуществила оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что квартира принадлежит гражданину РА, 31-летнему жителю Еревана Нареку Александровичу Саргсяну. В рамках операции сотрудники СНБ в течение нескольких дней проводили слежку на ул. Арами и 25 июня 2018 г. подвергли приводу Сероба Саакяна и Владимира Шагинянца в тот момент, когде те с чемоданами выходили из из дома на вышеуказанной улице.

В результате допроса в Следственном управлении СНБ выяснилось, что подвергнутый приводу Сероб Саакян является близким другом прятавшего наркотики и оружие Нарека Саргсяна. С.Саакян оказался в поле зрения правоохранителей в связи с оказанием содействия Нареку Саргсяну.

В результате следственных действий стало известно, что 22 июня 2018 г. Нарек Саргсян вместе со своим телохранителем Артемом Петросяном вылетел в Москву, чтобы оттуда отправиться в одну из европейских стран. Перед тем, как покинуть территорию Армении, Саргсян через своего телохранителя передал Серобу Саакяну ключи от квартиры в одном из зданий на улице Арами, а уже 25 июня через того же телохранителя попросил перевезти находившиеся в вышеуказанной квартире два чемодана в другое место.

Во время личного обыска в находившихся у Владимира Шагинянца и Сероба Саакяна чемоданах были обнаружены и изъяты наркотики кокаин и метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, пули, таблетки неизвестного происхождения, стеклянные и пластмассовые трубки с беловатыми и черными следами, капельницы, которые, по всей вероятности, применялись для использования наркотиков, а также другие вещи.

Найденное оружие отправлено на экспертизу для выяснения их участия в других преступлениях.

Кроме того, в Службе национальной безопасности было получено сообщение о том, что еще в 2013 г. Нарек Саргсян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, забрал у него 14 графических рисунков художника стоимостью 280 тыс. долларов США, пообещав заплатить за них 28 тыс. долларов, а на остальную сумму основать совместное казино и покровительствовать его деятельности. Завладев картинами, Саргсян не выполнил обещания и, проигнорировав многочисленные требования потерпевшего, отказался их возвращать.

По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст.178 УК РА, в рамках которого 4 июля был проведен обыск в месте регистрации Нарека Саргсяна, где были обнаружены похищенные Нареком Саргсяном картины, а также 115 тыс. долларов США, 27 тыс. евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты, украшения, законность обстоятельств приобретения которых должна быть проверена в рамках производства уголовного дела.

В ходе обыска отец Нарека Саргсяна, Александр Саргсян, сообщил, что картины якобы были куплены им. А.Саргсян был допрошен в Следственном управлении СНБ в связи с обстоятельствами сделки. Кроме того, была проведена очная ставка с представившим сообщение лицом, который продолжал настаивать на том, что картины обманным путем похитил у него Нарек Саргсян. После обыска брат Нарека Саргсяна, Айк Саргсян, не был приглашен в СНБ РА. Он участвовал в следственных действиях в другом правоохранительном органе.

Для установления принадлежности картин кисти мастера и их стоимости назначена соответствующая экспертиза.

Обыск был проведен и в принадлежащих Нареку Саргсяну помещениях, а также эксплуатируемых им дорогих иномарках. В сейфе, который находился в его кабинете, была обнаружена стеклянная тара с похожим на наркотик веществом.

Отметим, что один из автомобилей - Mercedes-Benz GLE 400 4matic стоимостсью 90 тыс. долларов, 2017 г. выпуска – без колебаний был подарен своей подруге личностью, ведущей развратный образ жизни и известной своим участием в сомнительных сделках.

Нарек Саргсян и Артем Петросян привлечены в качестве обвиняемых. Они объявлены в розыск. В качестве меры пресечения избран арест.