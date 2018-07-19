В городе Берд произошел оползень: камни уже удалены с проезжей части
В городе Берд на одной из улиц произошел оползень. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Сообщение об этом в службе «911» получили 18-го июля, в 10:09.
В городе Берд на улице Романоса Меликяна со скалы, называемой «Кармир-кар», на проезжую часть обвалились камни. На место выехали оперативвники.Спасатели убрали: камни с проезжей части.
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