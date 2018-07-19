В Армении приступили к подготовке кинологи инженерных подразделений ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне «Камхуд» начались инструкторско-методические занятия с расчетами минно-розыскной службы (МРС) в «экстремальных» жарких климатических условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, вновь прибывшие военнослужащие отрабатывают нормативы по использованию и применению средств защиты и современных модернизированных миноискателей. На практических занятиях инженеры будут дрессировать минно-розыскных собак в поиске и уничтожению муляжей взрывчатых веществ с использованием современных средств инженерной разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов.

К практическим занятиям в Закавказье привлечено более 100 военнослужащих со служебными собаками и более 10 единиц специальной военной техники, в том числе и современные комплексы разведки, связи и беспилотной авиации.