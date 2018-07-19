Сельчане смогут приобрести сельскохозяйственное оборудование по лизингу

Правительство Армении утвердило госпрограмму по поддержке лизинга сельскохозяйственного оборудования, целью которой является обеспечение финансовой доступности для сельчан современного оборудования, питем применения соответствующих финансовых механизмов.

Как передает «Арменпресс», министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян сказал, что на эту программу планируется выделить 230.0 млн драмов, со срокомпогашения в 8 лет, под 11% годовых, с субсидированием до 7%.

В 2018 году субсидии на проценты составят около 119,4 млн драмов, что поможет оснащению сельского хозяйства современным оборудованием, повышению конкурентоспособности хозяйств, росту сельскохозяйственной продукции.