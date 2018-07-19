Плановые подготовительные ремонтные работы на ААЭС завершатся 1-го августа

Правительство Армении обсудило ход работ и вопрос закупа необходимых материалов и услуг непосредственно от производителя у одного лица, в соответствии с законом о закупах Армении.

Как передает «Арменпресс», министр энергетики Артур Григорян сказал, что плановые подготовительные ремонтные работы на ААЭС начались 1-го июня и завершатся 1-го августа сего года. По его словам, каждый день задержки будет приносить энергосистеме страны убытки в размере 220 млн драмов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые вопросы в организации закупов все еще остаются открытыми и предложил одобрить решение лишь после дополнительного обсуждения.