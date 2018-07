«Этот человек никогда не умрет!»: очередной репортаж блогера Nas Daily посвящен армянскому роллеру

Самый любимый роллер армянской столицы — дедушка Левон стал главным героем минутного ролика израильско-арабского блогера Нусейра Ясина, выступающего под псевдонимом Nas Daily.

"Привет! Меня зовут Левон и я никогда не умру!", — говорит активный дедушка в начале ролика.

Как передает «Арменпресс», один из самых известных блогеров Facebook показывает скромное жилище ереванца, утверждая, что Левон уже достаточно стар — ему 65 лет, и в принципе, пришло и его время покинуть этот мир. Однако кадр мгновенно сменяется и перед зрителями уже совсем другой старик.

В роликах, шортиках и с наушниками Левон разъезжает по столице Армении, не боясь ни машин, ни полицейских, никого.

"Здесь все мои друзья!", — утверждает дедушка Левон.

Наряду с физическими возможностями армянского старика, зрителю удается рассмотреть и красоты Еревана — Северный проспект, Каскад и здание государственной Оперы.

Ранее известный блогер рассказал про шахматы в Армении — в видеоролике блогера снялись президент Армен Саркисян и гроссмейстер Левон Аронян. В его видеоматериале снялись президент Армен ии Армен Саргсян, гроссмейстер Левон Аронян, множество играющих в шахматы детей. «Я был потрясен тем, что дети в Армении, наряду с математикой и другими науками, изучают в школе шахматы»,- сказал блогер, подчеркнув, что детей учат концентрироваться и развивать умственные способности.

Публикуя фото с Арменм Саргсяном, блогер пишет: «Многие политические деятели говорят лишь о политике, но президент Армении поражает тем, что решил, что лучше пошутить с бокалом 20-летнего коньяка. Невероятно! Благодарим за гостеприимство, г-н президент!».

А самый первый фильм Nas Daily посвятил ставший традиционным минутный ролик армянским "пулпулакам" — так называют питьевые фонтанчики в Армении. Блогер отметил, что таким способом можно сэкономить не только деньги, но и не использовать бутилированную воду. А это, в свою очередь, будет способствовать сохранению экологии в стране.

