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СМИ: Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана


Японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По данным издания, поставки нефти из Ирана должны быть полностью прекращены к октябрю, а в качестве альтернативных источников импорта сырья Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечает газета, такие японские поставщики иранской нефти, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября 2018 года, когда Вашингтон планирует возобновить действие санкций в отношении Тегерана. В случае продолжения закупок иранской нефти США грозят этим компаниям крупными штрафами.

На этом фоне японские банки также уведомили национальные нефтяные компании о том, что прекращают осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, что делает ее покупку практически невозможной.

 

 




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